Nicolas Rodriguez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nicolas Rodriguez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nicolas Rodriguez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nicolas Rodriguez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nicolas Rodriguez 25 Nisan 2004 tarihinde San José del Guaviare şehrinde doğmuştur. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Nicolás Santiago Rodríguez Calderón şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nicolas Rodriguez Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Nicolas Rodriguez, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Fortaleza CEIF futbol takımında oynamaktadır. Fortaleza CEIF takımına - tarihinde katılmıştır. Nicolas Rodriguez'nin Fortaleza CEIF ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Nicolas Rodriguez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nicolas Rodriguez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Nicolas Rodriguez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nicolas Rodriguez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nicolas Rodriguez şuan Fortaleza CEIF takımında oynamakta ve 26 numaralı formayı giymektedir.

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