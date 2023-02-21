Dan Roberts kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dan Roberts Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dan Roberts adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dan Roberts Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dan Roberts 26 Mayıs 2000 tarihinde doğmuştur. Galler uyrukludur.Gerçek adı da Daniel Roberts şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dan Roberts Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Connah's Quay Nomads futbol takımında oynamaktadır. Connah's Quay Nomads takımına 5 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Dan Roberts'nin Connah's Quay Nomads ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Dan Roberts Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dan Roberts isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Dan Roberts Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dan Roberts futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2021 yılında Flint Town

1 Temmuz 2022 yılında Airbus UK

5 Ocak 2023 yılında Connah's Quay

Dan Roberts Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dan Roberts şuan Connah's Quay Nomads takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

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