Joe Malkin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Joe Malkin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Joe Malkin adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Joe Malkin Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Joe Malkin 18 Temmuz 1998 tarihinde doğmuştur. İngiltere uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Joe Malkin Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini LPM Football Agents yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Connah's Quay Nomads futbol takımında oynamaktadır. Connah's Quay Nomads takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Joe Malkin'nin Connah's Quay Nomads ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Joe Malkin Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Joe Malkin isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Joe Malkin Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Joe Malkin futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Nantwich Town

1 Temmuz 2022 yılında Connah's Quay

Joe Malkin Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Joe Malkin şuan Connah's Quay Nomads takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

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