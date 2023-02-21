Jon Rushton kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jon Rushton Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jon Rushton adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jon Rushton Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jon Rushton 17 Mayıs 1990 tarihinde doğmuştur. Galler uyrukludur.Gerçek adı da Jonathan Rushton şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jon Rushton Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Connah's Quay Nomads futbol takımında oynamaktadır. Connah's Quay Nomads takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Jon Rushton'nin Connah's Quay Nomads ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Jon Rushton Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jon Rushton isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jon Rushton Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jon Rushton futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Connah's Quay

1 Ekim 2013 yılında Newtown

1 Kasım 2013 yılında Connah's Quay

1 Temmuz 2015 yılında Bilinmiyor

1 Ocak 2016 yılında Connah's Quay

9 Ağustos 2019 yılında Prestatyn

16 Ekim 2020 yılında Bala

3 Şubat 2021 yılında Flint Town

30 Haziran 2021 yılında Bala

1 Temmuz 2021 yılında Flint Town

1 Temmuz 2022 yılında Connah's Quay

Jon Rushton Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jon Rushton şuan Connah's Quay Nomads takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

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