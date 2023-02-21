Ryan Harrington kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ryan Harrington Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ryan Harrington adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ryan Harrington Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ryan Harrington 3 Ekim 1998 tarihinde Wrexham şehrinde doğmuştur. Galler uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ryan Harrington Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini INS Management yapmaktadır. Ryan Harrington, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Connah's Quay Nomads futbol takımında oynamaktadır. Connah's Quay Nomads takımına 6 Ağustos 2021 tarihinde katılmıştır. Ryan Harrington'nin Connah's Quay Nomads ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Ryan Harrington Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ryan Harrington isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ryan Harrington Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ryan Harrington futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Everton U18

18 Temmuz 2017 yılında Aberdeen FC U20

1 Temmuz 2018 yılında Aberdeen FC B

23 Ağustos 2018 yılında Montrose

12 Mayıs 2019 yılında Aberdeen FC B

9 Temmuz 2019 yılında The New Saints

6 Ağustos 2021 yılında Connah's Quay

Ryan Harrington Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ryan Harrington şuan Connah's Quay Nomads takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Ryan Harrington Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Wrexham AFC, Everton FC (2010-2017)

Galler U17 takımında 8 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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