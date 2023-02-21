Kris Owens kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kris Owens Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kris Owens adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kris Owens Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kris Owens 7 Aralık 1998 tarihinde Liverpool şehrinde doğmuştur. İngiltere uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kris Owens Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Kris Owens, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Connah's Quay Nomads futbol takımında oynamaktadır. Connah's Quay Nomads takımına 10 Ağustos 2019 tarihinde katılmıştır. Kris Owens'nin Connah's Quay Nomads ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Kris Owens Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kris Owens isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Kris Owens Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kris Owens futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Liverpool U18

1 Temmuz 2017 yılında Kulüpsüz

12 Mart 2018 yılında Bristol R. U21

10 Ağustos 2019 yılında Connah's Quay

Kris Owens Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kris Owens şuan Connah's Quay Nomads takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

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