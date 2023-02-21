Aron Williams kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aron Williams Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Aron Williams adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Aron Williams Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Aron Williams 8 Kasım 1995 tarihinde doğmuştur. Galler uyrukludur.Gerçek adı da Aron Mark Williams şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Aron Williams Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Connah's Quay Nomads futbol takımında oynamaktadır. Connah's Quay Nomads takımına 1 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Aron Williams'nin Connah's Quay Nomads ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Aron Williams Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Aron Williams isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Aron Williams Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Aron Williams futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Connah's Quay

1 Temmuz 2016 yılında Buckley

1 Ocak 2020 yılında Connah's Quay

Aron Williams Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Aron Williams şuan Connah's Quay Nomads takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

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