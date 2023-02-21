George Horan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 George Horan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak George Horan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

George Horan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

George Horan 18 Şubat 1982 tarihinde Chester şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. İngiltere uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

George Horan Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Connah's Quay Nomads futbol takımında oynamaktadır. Connah's Quay Nomads takımına 1 Temmuz 2014 tarihinde katılmıştır. George Horan'nin Connah's Quay Nomads ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

George Horan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

George Horan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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George Horan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

George Horan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2001 yılında Connah's Quay

1 Temmuz 2005 yılında Rhyl

1 Şubat 2010 yılında Chester

1 Temmuz 2014 yılında Connah's Quay

George Horan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

George Horan şuan Connah's Quay Nomads takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

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