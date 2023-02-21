Paulo Mendes kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Paulo Mendes Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Paulo Mendes kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Paulo Mendes ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Paulo Mendes kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Paulo Mendes Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Paulo Mendes kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Paulo Mendes Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Paulo Mendes adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Paulo Mendes Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Paulo Mendes 8 Temmuz 1993 tarihinde Sintra şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Portekiz uyrukludur.Gerçek adı da Arnaldo Paulo Fernandes Mendes şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Paulo Mendes Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Paulo Mendes, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Connah's Quay Nomads futbol takımında oynamaktadır. Connah's Quay Nomads takımına 31 Ağustos 2021 tarihinde katılmıştır. Paulo Mendes'nin Connah's Quay Nomads ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Paulo Mendes Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Paulo Mendes isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

Paulo Mendes Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Paulo Mendes futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2006 yılında Estrela S15

1 Temmuz 2008 yılında Estrela U17

1 Temmuz 2010 yılında AD Oeiras U19

1 Temmuz 2011 yılında 1º Dezembro U19

1 Temmuz 2012 yılında Brymbo

1 Temmuz 2013 yılında Buckley

1 Kasım 2013 yılında Nantwich Town

1 Mart 2014 yılında Vauxhall Motors

1 Temmuz 2014 yılında Colwyn Bay

1 Şubat 2015 yılında Brackley

1 Temmuz 2015 yılında Oxford City

29 Ocak 2016 yılında Airbus UK

1 Temmuz 2016 yılında Redditch Utd.

29 Eylül 2017 yılında Darlington

1 Kasım 2017 yılında Kulüpsüz

20 Temmuz 2018 yılında Aberystwyth

9 Eylül 2020 yılında Caernarfon

31 Ağustos 2021 yılında Connah's Quay

Paulo Mendes kimdir

Paulo Mendes Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Paulo Mendes şuan Connah's Quay Nomads takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

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Paulo Mendes nereli

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