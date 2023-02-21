Callum Bratley kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Callum Bratley Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Callum Bratley adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Callum Bratley Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Callum Bratley 12 Mart 1995 tarihinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. İngiltere uyrukludur.Gerçek adı da Callum Anthony Bratley şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Callum Bratley Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Connah's Quay Nomads futbol takımında oynamaktadır. Connah's Quay Nomads takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Callum Bratley'nin Connah's Quay Nomads ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Callum Bratley Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Callum Bratley isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Callum Bratley Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Callum Bratley futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Christleton FC

30 Temmuz 2018 yılında Bilinmiyor

14 Ağustos 2019 yılında Flint Town

1 Temmuz 2022 yılında Connah's Quay

Callum Bratley Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Callum Bratley şuan Connah's Quay Nomads takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

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