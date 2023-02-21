Ben Nash kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ben Nash Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ben Nash adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ben Nash Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ben Nash 23 Temmuz 1998 tarihinde doğmuştur. Galler uyrukludur.Gerçek adı da Benjamin Peter Nash şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ben Nash Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Connah's Quay Nomads futbol takımında oynamaktadır. Connah's Quay Nomads takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Ben Nash'nin Connah's Quay Nomads ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Ben Nash Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ben Nash isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ben Nash Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ben Nash futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Connah's Quay

1 Ağustos 2015 yılında Buckley

1 Şubat 2016 yılında Connah's Quay

1 Temmuz 2017 yılında Bilinmiyor

14 Haziran 2018 yılında Rhyl

1 Temmuz 2020 yılında Flint Town

1 Temmuz 2022 yılında Connah's Quay

Ben Nash Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ben Nash şuan Connah's Quay Nomads takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

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