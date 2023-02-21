Josh Williams kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Josh Williams Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Josh Williams adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Josh Williams Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Josh Williams 13 Temmuz 2004 tarihinde doğmuştur. Galler uyrukludur.Gerçek adı da Joshua Williams şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Josh Williams Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FullNinety yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Connah's Quay Nomads futbol takımında oynamaktadır. Connah's Quay Nomads takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Josh Williams'nin Connah's Quay Nomads ile sözleşmesi 31 Mayıs 2023 tarihinde bitmektedir.

Josh Williams Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Josh Williams isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Josh Williams Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Josh Williams futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2021 yılında Connah's Quay

Josh Williams Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Josh Williams şuan Connah's Quay Nomads takımında oynamakta ve 28 numaralı formayı giymektedir.

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