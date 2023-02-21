Michael Wilde kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Michael Wilde Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Michael Wilde adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Michael Wilde Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Michael Wilde 27 Ağustos 1983 tarihinde Birkenhead şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. İngiltere uyrukludur.Gerçek adı da Michael David Wilde şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Michael Wilde Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Connah's Quay Nomads futbol takımında oynamaktadır. Connah's Quay Nomads takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Michael Wilde'nin Connah's Quay Nomads ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Michael Wilde Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Michael Wilde isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Michael Wilde Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Michael Wilde futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2009 yılında Fleetwood

1 Mart 2010 yılında Halifax Town

1 Temmuz 2010 yılında Chester

1 Temmuz 2012 yılında The New Saints

9 Haziran 2016 yılında Connah's Quay

3 Ağustos 2021 yılında Flint Town

1 Temmuz 2022 yılında Connah's Quay

Michael Wilde Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Michael Wilde şuan Connah's Quay Nomads takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

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