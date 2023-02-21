John Disney kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 John Disney Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak John Disney adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

John Disney Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

John Disney 15 Mayıs 1992 tarihinde Truro şehrinde doğmuştur. İrlanda uyrukludur.Gerçek adı da John James Disney şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

John Disney Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.John Disney, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Connah's Quay Nomads futbol takımında oynamaktadır. Connah's Quay Nomads takımına 9 Haziran 2018 tarihinde katılmıştır. John Disney'nin Connah's Quay Nomads ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

John Disney Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

John Disney isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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John Disney Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

John Disney futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında Stockport

1 Temmuz 2010 yılında Northwich Vic

11 Temmuz 2012 yılında Hednesford

1 Temmuz 2014 yılında Chester

16 Ocak 2015 yılında Telford Utd

1 Temmuz 2015 yılında Hednesford

1 Ocak 2016 yılında Connah's Quay

1 Temmuz 2017 yılında Altrincham

3 Ocak 2018 yılında Bala

9 Haziran 2018 yılında Connah's Quay

John Disney Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

John Disney şuan Connah's Quay Nomads takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

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