Harry Franklin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Harry Franklin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Harry Franklin kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Harry Franklin ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Harry Franklin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Harry Franklin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Harry Franklin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Harry Franklin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Harry Franklin adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Harry Franklin Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Harry Franklin 2 Aralık 1999 tarihinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. İngiltere,Kuzey İrlanda uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Harry Franklin Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Harry Franklin, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Connah's Quay Nomads futbol takımında oynamaktadır. Connah's Quay Nomads takımına 4 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Harry Franklin'nin Connah's Quay Nomads ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Harry Franklin Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Harry Franklin isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

Harry Franklin Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Harry Franklin futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Hereford

2 Kasım 2018 yılında Redditch Utd.

9 Ekim 2019 yılında Evesham

1 Şubat 2021 yılında Aberystwyth

4 Temmuz 2022 yılında Connah's Quay

Harry Franklin kimdir

Harry Franklin Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Harry Franklin şuan Connah's Quay Nomads takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.

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Harry Franklin nereli

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