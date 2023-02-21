Danny Holmes kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Danny Holmes Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Danny Holmes adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Danny Holmes Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Danny Holmes 6 Ocak 1989 tarihinde Wirral şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. İngiltere uyrukludur.Gerçek adı da Daniel Holmes şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Danny Holmes Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Danny Holmes, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Connah's Quay Nomads futbol takımında oynamaktadır. Connah's Quay Nomads takımına 1 Temmuz 2018 tarihinde katılmıştır. Danny Holmes'nin Connah's Quay Nomads ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Danny Holmes Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/danny2holmes

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Danny Holmes Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Danny Holmes isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

Danny Holmes Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Danny Holmes futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2007 yılında Tranmere Rovers

1 Aralık 2007 yılında Southport

31 Aralık 2007 yılında Tranmere Rovers

1 Temmuz 2009 yılında The New Saints

1 Temmuz 2011 yılında Tranmere Rovers

1 Ağustos 2011 yılında Fleetwood

1 Eylül 2011 yılında Tranmere Rovers

1 Temmuz 2015 yılında Newport County

5 Ağustos 2016 yılında Fylde

10 Kasım 2016 yılında York City

1 Temmuz 2017 yılında Bangor City

1 Temmuz 2018 yılında Connah's Quay

Danny Holmes Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Danny Holmes şuan Connah's Quay Nomads takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

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