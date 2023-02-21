Mike Hayes kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mike Hayes Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mike Hayes adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mike Hayes Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mike Hayes 21 Kasım 1987 tarihinde Chester şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. İngiltere uyrukludur.Gerçek adı da Michael Peter Hayes şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mike Hayes Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Connah's Quay Nomads futbol takımında oynamaktadır. Connah's Quay Nomads takımına 1 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Mike Hayes'nin Connah's Quay Nomads ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Mike Hayes Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mike Hayes isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mike Hayes Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mike Hayes futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2011 yılında Bala

1 Temmuz 2011 yılında Airbus UK

1 Ocak 2013 yılında Connah's Quay

1 Mart 2013 yılında Airbus UK

1 Nisan 2013 yılında Connah's Quay

1 Temmuz 2014 yılında Bala

1 Temmuz 2020 yılında Caernarfon

1 Eylül 2022 yılında Connah's Quay

Mike Hayes Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mike Hayes şuan Connah's Quay Nomads takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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