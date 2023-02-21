Jack Kenny kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jack Kenny Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jack Kenny adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jack Kenny Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jack Kenny 14 Ekim 1991 tarihinde doğmuştur. İngiltere uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jack Kenny Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Connah's Quay Nomads futbol takımında oynamaktadır. Connah's Quay Nomads takımına 10 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Jack Kenny'nin Connah's Quay Nomads ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Jack Kenny Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jack Kenny isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jack Kenny Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jack Kenny futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2014 yılında Rhyl

1 Temmuz 2015 yılında Prestatyn

1 Temmuz 2018 yılında Connah's Quay

1 Ocak 2019 yılında Cefn Druids

1 Temmuz 2019 yılında Prestatyn

1 Temmuz 2020 yılında Caernarfon

1 Temmuz 2021 yılında Flint Town

1 Temmuz 2022 yılında Ashton United

10 Ocak 2023 yılında Connah's Quay

Jack Kenny Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jack Kenny şuan Connah's Quay Nomads takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

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