Callum Morris kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Callum Morris Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Callum Morris adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Callum Morris Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Callum Morris 1 Eylül 1992 tarihinde Wirral şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. İngiltere uyrukludur.Gerçek adı da Callum Neil Morris şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Callum Morris Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Callum Morris, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Connah's Quay Nomads futbol takımında oynamaktadır. Connah's Quay Nomads takımına 1 Temmuz 2015 tarihinde katılmıştır. Callum Morris'nin Connah's Quay Nomads ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Callum Morris Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Callum Morris isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Callum Morris Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Callum Morris futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Wigan U21

1 Temmuz 2013 yılında Tranmere Rovers

7 Eylül 2014 yılında Chester

1 Ocak 2015 yılında Bangor City

1 Temmuz 2015 yılında Connah's Quay

Callum Morris Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Callum Morris şuan Connah's Quay Nomads takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

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