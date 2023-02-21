Andy Firth kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andy Firth Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Andy Firth kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Andy Firth ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Andy Firth kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andy Firth Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Andy Firth kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andy Firth Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Andy Firth adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Andy Firth Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Andy Firth 26 Eylül 1996 tarihinde Ripon şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. İngiltere uyrukludur.Gerçek adı da Andrew Firth şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Andy Firth Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Andy Firth, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Connah's Quay Nomads futbol takımında oynamaktadır. Connah's Quay Nomads takımına 13 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Andy Firth'nin Connah's Quay Nomads ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Andy Firth Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/andyfirth1996/

Andy Firth Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Andy Firth isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

Andy Firth Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Andy Firth futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Liverpool U18

1 Temmuz 2014 yılında Liverpool U21

1 Ağustos 2014 yılında Witton Albion

1 Aralık 2014 yılında Liverpool U21

27 Ocak 2018 yılında Chester

31 Mayıs 2018 yılında Liverpool U23

21 Temmuz 2018 yılında Barrow

25 Ocak 2019 yılında Glasgow Rangers

12 Şubat 2022 yılında Partick Thistle

9 Mayıs 2022 yılında Glasgow Rangers

13 Temmuz 2022 yılında Connah's Quay

Andy Firth kimdir

Andy Firth Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Andy Firth şuan Connah's Quay Nomads takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Cockermouth FC, Liverpool FC (2007-2014)

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Andy Firth nereli

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