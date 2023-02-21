Daniil Poluboyarinov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Daniil Poluboyarinov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Daniil Poluboyarinov kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Daniil Poluboyarinov ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Daniil Poluboyarinov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Daniil Poluboyarinov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Daniil Poluboyarinov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Daniil Poluboyarinov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Daniil Poluboyarinov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Daniil Poluboyarinov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Daniil Poluboyarinov 4 Şubat 1997 tarihinde Aşgabat şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Rusya,Türkmenistan uyrukludur.Gerçek adı da Полубояринов Даниил Вадимович şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Daniil Poluboyarinov Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini MV Team yapmaktadır. Daniil Poluboyarinov, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Akron Togliatti futbol takımında oynamaktadır. Akron Togliatti takımına 15 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Daniil Poluboyarinov'nin Akron Togliatti ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Daniil Poluboyarinov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Daniil Poluboyarinov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

Daniil Poluboyarinov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Daniil Poluboyarinov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Spartak II

1 Temmuz 2016 yılında Spartak 2

15 Eylül 2019 yılında Energetik-BGU

16 Şubat 2020 yılında Rotor Volgograd

12 Ağustos 2020 yılında Volgar

1 Temmuz 2021 yılında Torpedo Moskau

15 Temmuz 2022 yılında Akron Togliatti

30 Haziran 2023 yılında Torpedo Moskau

Daniil Poluboyarinov kimdir

Daniil Poluboyarinov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Daniil Poluboyarinov şuan Akron Togliatti takımında oynamakta ve 97 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Volga Tver, Spartak Moskau

Daniil Poluboyarinov Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Team FNL takımında 21 numaralı formasıyla 29 Kasım 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Rusya U18 takımında 8 numaralı formasıyla 28 Ekim 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 13 maçta 2 gol atmıştır.

Rusya U17 takımında 8 numaralı formasıyla 20 Ağustos 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 14 maçta 2 gol atmıştır.

Rusya U16 takımında 8 numaralı formasıyla 21 Ağustos 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 15 maçta 1 gol atmıştır.

Rusya U15 takımında 8 numaralı formasıyla 16 Şubat 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Daniil Poluboyarinov nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
Son Haberler
Daniil Shamkin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Daniil Shamkin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Daniil Shamkin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Daniil Shamkin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Hermann Behiratche kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hermann Behiratche Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Hermann Behiratche kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hermann Behiratche Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Aleksandr Gagloev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aleksandr Gagloev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Aleksandr Gagloev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aleksandr Gagloev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Saeed Al Kathiri kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Saeed Al Kathiri Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Saeed Al Kathiri kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Saeed Al Kathiri Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
TFF duyurdu: Ara transfer dönemi yeniden uzatıldı! İşte transfer döneminin biteceği tarih...
TFF duyurdu: Ara transfer dönemi yeniden uzatıldı! İşte transfer döneminin biteceği tarih...
Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti! Başkan Ağaoğlu'ndan taziye mesajı: "Hocamız önemli bir değerdi"
Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti! Başkan Ağaoğlu'ndan taziye mesajı: "Hocamız önemli bir değerdi"
Futbolculardan tam destek! TFF'nin 'Omuz Omuza Türkiye' kampanyasına katılacak olan futbolcular!
Futbolculardan tam destek! TFF'nin 'Omuz Omuza Türkiye' kampanyasına katılacak olan futbolcular!
Çok Okunanlar
Son dakika: Hatay'da 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde deprem! Hayatını kaybedenler ve yaralananlar var
Son dakika: Hatay'da 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde deprem! Hayatını kaybedenler ve yaralananlar var
Mersin Valiliği duyurdu! Deprem sonrası okullar tatil edildi
Mersin Valiliği duyurdu! Deprem sonrası okullar tatil edildi
Prof. Dr. Şener Üşümezsoy'dan İstanbul depremi açıklaması: "Topluma korku salınıyor, İstanbul'da risk yok"
Prof. Dr. Şener Üşümezsoy'dan İstanbul depremi açıklaması: "Topluma korku salınıyor, İstanbul'da risk yok"
Acun Survivor yarışmacılarına acı haberi verdi! Deprem felaketini öğrenince gözyaşları sel oldu!
Acun Survivor yarışmacılarına acı haberi verdi! Deprem felaketini öğrenince gözyaşları sel oldu!
Hatayspor oyuncusu Christian Astu'dan acı haber!
Hatayspor oyuncusu Christian Astu'dan acı haber!
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Trabzonspor - Basel maçına neden gitmedi? Ahmet Nur Çebi nerede?
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Trabzonspor - Basel maçına neden gitmedi? Ahmet Nur Çebi nerede?
Taraftarlar depremzedeler için "Tek Yürek" oldu! Trabzonspor'un sergilediği koreografi görenleri duygulandırdı
Taraftarlar depremzedeler için "Tek Yürek" oldu! Trabzonspor'un sergilediği koreografi görenleri duygulandırdı
Yorumlananlar
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!