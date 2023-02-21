Daniil Poluboyarinov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Daniil Poluboyarinov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Daniil Poluboyarinov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Daniil Poluboyarinov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Daniil Poluboyarinov 4 Şubat 1997 tarihinde Aşgabat şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Rusya,Türkmenistan uyrukludur.Gerçek adı da Полубояринов Даниил Вадимович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Daniil Poluboyarinov Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini MV Team yapmaktadır. Daniil Poluboyarinov, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Akron Togliatti futbol takımında oynamaktadır. Akron Togliatti takımına 15 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Daniil Poluboyarinov'nin Akron Togliatti ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Daniil Poluboyarinov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Daniil Poluboyarinov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

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Daniil Poluboyarinov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Daniil Poluboyarinov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Spartak II

1 Temmuz 2016 yılında Spartak 2

15 Eylül 2019 yılında Energetik-BGU

16 Şubat 2020 yılında Rotor Volgograd

12 Ağustos 2020 yılında Volgar

1 Temmuz 2021 yılında Torpedo Moskau

15 Temmuz 2022 yılında Akron Togliatti

30 Haziran 2023 yılında Torpedo Moskau

Daniil Poluboyarinov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Daniil Poluboyarinov şuan Akron Togliatti takımında oynamakta ve 97 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Daniil Poluboyarinov Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Volga Tver, Spartak Moskau

Team FNL takımında 21 numaralı formasıyla 29 Kasım 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Rusya U18 takımında 8 numaralı formasıyla 28 Ekim 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 13 maçta 2 gol atmıştır.

Rusya U17 takımında 8 numaralı formasıyla 20 Ağustos 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 14 maçta 2 gol atmıştır.

Rusya U16 takımında 8 numaralı formasıyla 21 Ağustos 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 15 maçta 1 gol atmıştır.

Rusya U15 takımında 8 numaralı formasıyla 16 Şubat 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 0 gol atmıştır.

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