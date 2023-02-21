Aleks Matsukatov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aleks Matsukatov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Aleks Matsukatov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Aleks Matsukatov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Aleks Matsukatov 11 Ocak 1999 tarihinde Oktyabrskoe, Alania Republic şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Мацукатов Алекс Романович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Aleks Matsukatov Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Aleks Matsukatov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Krasnodar futbol takımında oynamaktadır. FK Krasnodar takımına 1 Mart 2022 tarihinde katılmıştır. Aleks Matsukatov'nin FK Krasnodar ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Aleks Matsukatov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Aleks Matsukatov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 650 Bin € kadar çıkmıştır.

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Aleks Matsukatov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Aleks Matsukatov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Krasnodar II

1 Temmuz 2018 yılında Krasnodar 2

1 Mart 2022 yılında Krasnodar

Aleks Matsukatov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Aleks Matsukatov şuan FK Krasnodar takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

Aleks Matsukatov Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Rusya U21 takımında 17 numaralı formasıyla 27 Mayıs 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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