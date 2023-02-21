Dmitriy Sasin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dmitriy Sasin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dmitriy Sasin adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dmitriy Sasin Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dmitriy Sasin 21 Ağustos 1996 tarihinde Kemerovo şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Сасин Дмитрий Андреевич şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dmitriy Sasin Orta saha - Orta saha sağ mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Dmitriy Sasin, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Akron Togliatti futbol takımında oynamaktadır. Akron Togliatti takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Dmitriy Sasin'nin Akron Togliatti ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Dmitriy Sasin Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://instagram.com/sasin.7

Dmitriy Sasin Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dmitriy Sasin isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 225 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Dmitriy Sasin Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dmitriy Sasin futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Tom Tomsk II

1 Temmuz 2014 yılında Tom-2 Tomsk

1 Temmuz 2016 yılında Tom Tomsk II

1 Ocak 2017 yılında Tom Tomsk

11 Eylül 2020 yılında FK Slutsk

1 Ocak 2022 yılında Akron Togliatti

Dmitriy Sasin Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dmitriy Sasin şuan Akron Togliatti takımında oynamakta ve 88 numaralı formayı giymektedir.

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