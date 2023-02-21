Vladimir Azarov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vladimir Azarov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Vladimir Azarov kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Vladimir Azarov ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Vladimir Azarov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vladimir Azarov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Vladimir Azarov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vladimir Azarov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Vladimir Azarov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Vladimir Azarov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Vladimir Azarov 19 Mart 1994 tarihinde Novosibirsk şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Азаров Владимир Алексеевич şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Vladimir Azarov Orta saha - Orta saha sol mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Vladimir Azarov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Akron Togliatti futbol takımında oynamaktadır. Akron Togliatti takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Vladimir Azarov'nin Akron Togliatti ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Vladimir Azarov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Vladimir Azarov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

Vladimir Azarov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Vladimir Azarov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2011 yılında Akad. Togliatti

1 Ocak 2013 yılında Sibir-2

1 Temmuz 2013 yılında Sibir

2 Temmuz 2019 yılında FC Noah

1 Temmuz 2021 yılında Akron Togliatti

Vladimir Azarov kimdir

Vladimir Azarov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Vladimir Azarov şuan Akron Togliatti takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

Vladimir Azarov Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Rusya U17 takımında 13 numaralı formasıyla 27 Temmuz 2010 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Vladimir Azarov nereli

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