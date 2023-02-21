Pavel Shakuro kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Pavel Shakuro Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Pavel Shakuro adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Pavel Shakuro Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Pavel Shakuro 25 Temmuz 1997 tarihinde Tyumen şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Шакуро Павел Евгеньевич şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Pavel Shakuro Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ATS yapmaktadır. Pavel Shakuro, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Akron Togliatti futbol takımında oynamaktadır. Akron Togliatti takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Pavel Shakuro'nin Akron Togliatti ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Pavel Shakuro Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Pavel Shakuro isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Pavel Shakuro Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Pavel Shakuro futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Tyumen

1 Temmuz 2019 yılında Sochi

1 Ağustos 2020 yılında Irtysh Omsk

30 Haziran 2021 yılında Sochi

15 Şubat 2022 yılında Enisey

1 Temmuz 2022 yılında Akron Togliatti

Pavel Shakuro Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Pavel Shakuro şuan Akron Togliatti takımında oynamakta ve 69 numaralı formayı giymektedir.

Pavel Shakuro Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Team FNL takımında 15 numaralı formasıyla 29 Kasım 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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