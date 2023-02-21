Sergey Volkov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sergey Volkov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sergey Volkov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sergey Volkov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sergey Volkov 10 Mayıs 1995 tarihinde Togliatti, Samara Region şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Волков Сергей Андреевич şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sergey Volkov Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ProStar yapmaktadır. Sergey Volkov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Akron Togliatti futbol takımında oynamaktadır. Akron Togliatti takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Sergey Volkov'nin Akron Togliatti ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Sergey Volkov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sergey Volkov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Sergey Volkov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sergey Volkov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Lada Togliatti

1 Ocak 2017 yılında Rubin Yalta

1 Temmuz 2017 yılında Lada Togliatti

1 Ocak 2018 yılında Kulüpsüz

1 Temmuz 2019 yılında Akron Togliatti

Sergey Volkov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sergey Volkov şuan Akron Togliatti takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

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