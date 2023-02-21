Maksim Palienko kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Maksim Palienko Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Maksim Palienko adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Maksim Palienko Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Maksim Palienko 18 Ekim 1994 tarihinde Samara şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Палиенко Максим Владимирович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Maksim Palienko Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Maksim Palienko, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Akron Togliatti futbol takımında oynamaktadır. Akron Togliatti takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Maksim Palienko'nin Akron Togliatti ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Maksim Palienko Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Maksim Palienko isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 900 Bin € kadar çıkmıştır.

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Maksim Palienko Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Maksim Palienko futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2010 yılında Akademia KSS

1 Ocak 2011 yılında KS Samara II

1 Temmuz 2014 yılında KS Samara

1 Temmuz 2015 yılında Zenit 2 S-Pb

30 Haziran 2016 yılında KS Samara

1 Temmuz 2016 yılında Tosno

2 Ağustos 2018 yılında Nizhny Novgorod

1 Temmuz 2020 yılında Chaika Pes.

9 Ekim 2020 yılında Orenburg

1 Temmuz 2021 yılında Akron Togliatti

Maksim Palienko Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Maksim Palienko şuan Akron Togliatti takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

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