Maksim Matveev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Maksim Matveev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Maksim Matveev kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Maksim Matveev ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Maksim Matveev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Maksim Matveev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Maksim Matveev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Maksim Matveev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Maksim Matveev adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Maksim Matveev Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Maksim Matveev 11 Ocak 2002 tarihinde Ryazan şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Матвеев Максим Сергеевич şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Maksim Matveev Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Maksim Matveev, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Akron Togliatti futbol takımında oynamaktadır. Akron Togliatti takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Maksim Matveev'nin Akron Togliatti ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Maksim Matveev Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/matveev_maksim_64/

Maksim Matveev Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Maksim Matveev isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 225 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 225 Bin € kadar çıkmıştır.

Maksim Matveev Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Maksim Matveev futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Akademia Loko

12 Temmuz 2019 yılında Loko Moskau II

1 Temmuz 2021 yılında Loko-Kazanka M.

6 Ocak 2022 yılında C. Budejovice

6 Nisan 2022 yılında Kulüpsüz

1 Temmuz 2022 yılında Akron Togliatti

Maksim Matveev kimdir

Maksim Matveev Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Maksim Matveev şuan Akron Togliatti takımında oynamakta ve 31 numaralı formayı giymektedir.

Maksim Matveev Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Rusya U15 takımında 4 numaralı formasıyla 25 Nisan 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Maksim Matveev nereli

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