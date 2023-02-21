Abu Said Eldarushev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abu Said Eldarushev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Abu Said Eldarushev kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Abu Said Eldarushev ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Abu Said Eldarushev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abu Said Eldarushev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Abu Said Eldarushev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abu Said Eldarushev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Abu Said Eldarushev adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Abu Said Eldarushev Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Abu Said Eldarushev 17 Ekim 2001 tarihinde Makhachkala şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Эльдарушев Абу-Саид Исламутдинович şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Abu Said Eldarushev Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Abu Said Eldarushev, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Akron Togliatti futbol takımında oynamaktadır. Akron Togliatti takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Abu Said Eldarushev'nin Akron Togliatti ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Abu Said Eldarushev Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Abu Said Eldarushev isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

Abu Said Eldarushev Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Abu Said Eldarushev futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında Anzhi II

1 Temmuz 2019 yılında Anji Mahaçkale

30 Ağustos 2019 yılında Legion-Dinamo

1 Temmuz 2021 yılında Alania Vl.

1 Ocak 2023 yılında Akron Togliatti

Abu Said Eldarushev kimdir

Abu Said Eldarushev Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Abu Said Eldarushev şuan Akron Togliatti takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Abu Said Eldarushev nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
Son Haberler
Bogdan Reichmen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bogdan Reichmen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Bogdan Reichmen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bogdan Reichmen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Mitchell Te Vrede kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mitchell Te Vrede Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Mitchell Te Vrede kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mitchell Te Vrede Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Yuri Kirillov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yuri Kirillov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Yuri Kirillov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yuri Kirillov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Mohamed Rayhi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mohamed Rayhi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Mohamed Rayhi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mohamed Rayhi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
TFF duyurdu: Ara transfer dönemi yeniden uzatıldı! İşte transfer döneminin biteceği tarih...
TFF duyurdu: Ara transfer dönemi yeniden uzatıldı! İşte transfer döneminin biteceği tarih...
Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti! Başkan Ağaoğlu'ndan taziye mesajı: "Hocamız önemli bir değerdi"
Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti! Başkan Ağaoğlu'ndan taziye mesajı: "Hocamız önemli bir değerdi"
Futbolculardan tam destek! TFF'nin 'Omuz Omuza Türkiye' kampanyasına katılacak olan futbolcular!
Futbolculardan tam destek! TFF'nin 'Omuz Omuza Türkiye' kampanyasına katılacak olan futbolcular!
Çok Okunanlar
Son dakika: Hatay'da 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde deprem! Hayatını kaybedenler ve yaralananlar var
Son dakika: Hatay'da 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde deprem! Hayatını kaybedenler ve yaralananlar var
Mersin Valiliği duyurdu! Deprem sonrası okullar tatil edildi
Mersin Valiliği duyurdu! Deprem sonrası okullar tatil edildi
Acun Survivor yarışmacılarına acı haberi verdi! Deprem felaketini öğrenince gözyaşları sel oldu!
Acun Survivor yarışmacılarına acı haberi verdi! Deprem felaketini öğrenince gözyaşları sel oldu!
Hatay'da eşya taşırken depreme yakalandılar: 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişinin cansız bedeni çıkarılmaya çalışılıyor
Hatay'da eşya taşırken depreme yakalandılar: 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişinin cansız bedeni çıkarılmaya çalışılıyor
Hatayspor oyuncusu Christian Astu'dan acı haber!
Hatayspor oyuncusu Christian Astu'dan acı haber!
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Trabzonspor - Basel maçına neden gitmedi? Ahmet Nur Çebi nerede?
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Trabzonspor - Basel maçına neden gitmedi? Ahmet Nur Çebi nerede?
Taraftarlar depremzedeler için "Tek Yürek" oldu! Trabzonspor'un sergilediği koreografi görenleri duygulandırdı
Taraftarlar depremzedeler için "Tek Yürek" oldu! Trabzonspor'un sergilediği koreografi görenleri duygulandırdı
Yorumlananlar
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!