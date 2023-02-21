Abu Said Eldarushev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abu Said Eldarushev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Abu Said Eldarushev adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Abu Said Eldarushev Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Abu Said Eldarushev 17 Ekim 2001 tarihinde Makhachkala şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Эльдарушев Абу-Саид Исламутдинович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Abu Said Eldarushev Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Abu Said Eldarushev, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Akron Togliatti futbol takımında oynamaktadır. Akron Togliatti takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Abu Said Eldarushev'nin Akron Togliatti ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Abu Said Eldarushev Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Abu Said Eldarushev isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Abu Said Eldarushev Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Abu Said Eldarushev futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında Anzhi II

1 Temmuz 2019 yılında Anji Mahaçkale

30 Ağustos 2019 yılında Legion-Dinamo

1 Temmuz 2021 yılında Alania Vl.

1 Ocak 2023 yılında Akron Togliatti

Abu Said Eldarushev Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Abu Said Eldarushev şuan Akron Togliatti takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

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