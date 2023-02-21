Andres Ponce kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andres Ponce Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Andres Ponce adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Andres Ponce Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Andres Ponce 11 Kasım 1996 tarihinde La Cañada de Urdaneta şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Venezuela,Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Andrés Fabián Ponce Núñez şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Andres Ponce Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Agencia de Futbol Venezuela yapmaktadır. Andres Ponce, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Akron Togliatti futbol takımında oynamaktadır. Akron Togliatti takımına 29 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Andres Ponce'nin Akron Togliatti ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Andres Ponce Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/radaponce

http://www.instagram.com/radaponce/

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Andres Ponce Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Andres Ponce isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.40 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Andres Ponce Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Andres Ponce futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Táchira

1 Temmuz 2014 yılında Llaneros EF

31 Aralık 2014 yılında Táchira

30 Ocak 2015 yılında Sampdoria U19

2 Şubat 2015 yılında Olhanense

30 Ağustos 2015 yılında Sampdoria U19

25 Temmuz 2016 yılında FC Lugano

30 Haziran 2017 yılında Sampdoria

1 Ağustos 2017 yılında AS Livorno

31 Aralık 2017 yılında Sampdoria

1 Ocak 2018 yılında Feralpisalò

30 Haziran 2018 yılında Sampdoria

27 Temmuz 2018 yılında Anji Mahaçkale

1 Temmuz 2019 yılında Akhmat Grozny

16 Ekim 2020 yılında Rotor Volgograd

30 Haziran 2021 yılında Akhmat Grozny

31 Ağustos 2021 yılında Vejle BK

29 Ocak 2023 yılında Akron Togliatti

Andres Ponce Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Andres Ponce şuan Akron Togliatti takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Andres Ponce Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

UAM, Deportivo Tachira sub 20

Venezuela takımında 9 numaralı formasıyla 3 Şubat 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 1 gol atmıştır.

Venezuela U20 takımında 9 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 4 gol atmıştır.

Venezuela U17 takımında 9 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 7 gol atmıştır.

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