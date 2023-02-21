Dzhamaldin Khodzhaniyazov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dzhamaldin Khodzhaniyazov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Dzhamaldin Khodzhaniyazov kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Dzhamaldin Khodzhaniyazov ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Dzhamaldin Khodzhaniyazov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dzhamaldin Khodzhaniyazov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Dzhamaldin Khodzhaniyazov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dzhamaldin Khodzhaniyazov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dzhamaldin Khodzhaniyazov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dzhamaldin Khodzhaniyazov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dzhamaldin Khodzhaniyazov 18 Temmuz 1996 tarihinde Baýramaly şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Rusya,Türkmenistan uyrukludur.Gerçek adı da Джамалдин Абдухалитович Ходжаниязов şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dzhamaldin Khodzhaniyazov Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini DSF-Agency yapmaktadır. Dzhamaldin Khodzhaniyazov, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Akron Togliatti futbol takımında oynamaktadır. Akron Togliatti takımına 12 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Dzhamaldin Khodzhaniyazov'nin Akron Togliatti ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Dzhamaldin Khodzhaniyazov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dzhamaldin Khodzhaniyazov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

Dzhamaldin Khodzhaniyazov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dzhamaldin Khodzhaniyazov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Akad. Togliatti

1 Ocak 2013 yılında Zenit II

1 Ocak 2014 yılında Amkar Perm

30 Haziran 2014 yılında Zenit II

31 Ağustos 2015 yılında Aarhus GF

28 Temmuz 2017 yılında Kulüpsüz

1 Ocak 2018 yılında Dinamo SPb

1 Temmuz 2018 yılında Baltika

27 Temmuz 2018 yılında Ural

11 Mart 2019 yılında BATE Borisov

31 Ağustos 2019 yılında Sumqayıt

12 Ağustos 2022 yılında Akron Togliatti

Dzhamaldin Khodzhaniyazov kimdir

Dzhamaldin Khodzhaniyazov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dzhamaldin Khodzhaniyazov şuan Akron Togliatti takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

FC Chilanzar (Tashkent)

Dzhamaldin Khodzhaniyazov Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Rusya U21 takımında 5 numaralı formasıyla 5 Mart 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 12 maçta 1 gol atmıştır.

Rusya U19 takımında 4 numaralı formasıyla 5 Haziran 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 12 maçta 0 gol atmıştır.

Rusya U17 takımında 4 numaralı formasıyla 25 Ağustos 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 24 maçta 1 gol atmıştır.

Rusya U16 takımında 4 numaralı formasıyla 18 Şubat 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Dzhamaldin Khodzhaniyazov nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
Son Haberler
Daniil Shamkin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Daniil Shamkin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Daniil Shamkin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Daniil Shamkin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Hermann Behiratche kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hermann Behiratche Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Hermann Behiratche kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hermann Behiratche Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Aleksandr Gagloev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aleksandr Gagloev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Aleksandr Gagloev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aleksandr Gagloev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Saeed Al Kathiri kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Saeed Al Kathiri Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Saeed Al Kathiri kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Saeed Al Kathiri Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
TFF duyurdu: Ara transfer dönemi yeniden uzatıldı! İşte transfer döneminin biteceği tarih...
TFF duyurdu: Ara transfer dönemi yeniden uzatıldı! İşte transfer döneminin biteceği tarih...
Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti! Başkan Ağaoğlu'ndan taziye mesajı: "Hocamız önemli bir değerdi"
Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti! Başkan Ağaoğlu'ndan taziye mesajı: "Hocamız önemli bir değerdi"
Futbolculardan tam destek! TFF'nin 'Omuz Omuza Türkiye' kampanyasına katılacak olan futbolcular!
Futbolculardan tam destek! TFF'nin 'Omuz Omuza Türkiye' kampanyasına katılacak olan futbolcular!
Çok Okunanlar
Son dakika: Hatay'da 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde deprem! Hayatını kaybedenler ve yaralananlar var
Son dakika: Hatay'da 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde deprem! Hayatını kaybedenler ve yaralananlar var
Mersin Valiliği duyurdu! Deprem sonrası okullar tatil edildi
Mersin Valiliği duyurdu! Deprem sonrası okullar tatil edildi
Prof. Dr. Şener Üşümezsoy'dan İstanbul depremi açıklaması: "Topluma korku salınıyor, İstanbul'da risk yok"
Prof. Dr. Şener Üşümezsoy'dan İstanbul depremi açıklaması: "Topluma korku salınıyor, İstanbul'da risk yok"
Acun Survivor yarışmacılarına acı haberi verdi! Deprem felaketini öğrenince gözyaşları sel oldu!
Acun Survivor yarışmacılarına acı haberi verdi! Deprem felaketini öğrenince gözyaşları sel oldu!
Hatayspor oyuncusu Christian Astu'dan acı haber!
Hatayspor oyuncusu Christian Astu'dan acı haber!
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Trabzonspor - Basel maçına neden gitmedi? Ahmet Nur Çebi nerede?
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Trabzonspor - Basel maçına neden gitmedi? Ahmet Nur Çebi nerede?
Taraftarlar depremzedeler için "Tek Yürek" oldu! Trabzonspor'un sergilediği koreografi görenleri duygulandırdı
Taraftarlar depremzedeler için "Tek Yürek" oldu! Trabzonspor'un sergilediği koreografi görenleri duygulandırdı
Yorumlananlar
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!