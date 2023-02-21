Dzhamaldin Khodzhaniyazov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dzhamaldin Khodzhaniyazov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dzhamaldin Khodzhaniyazov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dzhamaldin Khodzhaniyazov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dzhamaldin Khodzhaniyazov 18 Temmuz 1996 tarihinde Baýramaly şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Rusya,Türkmenistan uyrukludur.Gerçek adı da Джамалдин Абдухалитович Ходжаниязов şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dzhamaldin Khodzhaniyazov Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini DSF-Agency yapmaktadır. Dzhamaldin Khodzhaniyazov, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Akron Togliatti futbol takımında oynamaktadır. Akron Togliatti takımına 12 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Dzhamaldin Khodzhaniyazov'nin Akron Togliatti ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Dzhamaldin Khodzhaniyazov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dzhamaldin Khodzhaniyazov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Dzhamaldin Khodzhaniyazov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dzhamaldin Khodzhaniyazov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Akad. Togliatti

1 Ocak 2013 yılında Zenit II

1 Ocak 2014 yılında Amkar Perm

30 Haziran 2014 yılında Zenit II

31 Ağustos 2015 yılında Aarhus GF

28 Temmuz 2017 yılında Kulüpsüz

1 Ocak 2018 yılında Dinamo SPb

1 Temmuz 2018 yılında Baltika

27 Temmuz 2018 yılında Ural

11 Mart 2019 yılında BATE Borisov

31 Ağustos 2019 yılında Sumqayıt

12 Ağustos 2022 yılında Akron Togliatti

Dzhamaldin Khodzhaniyazov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dzhamaldin Khodzhaniyazov şuan Akron Togliatti takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dzhamaldin Khodzhaniyazov Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

FC Chilanzar (Tashkent)

Rusya U21 takımında 5 numaralı formasıyla 5 Mart 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 12 maçta 1 gol atmıştır.

Rusya U19 takımında 4 numaralı formasıyla 5 Haziran 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 12 maçta 0 gol atmıştır.

Rusya U17 takımında 4 numaralı formasıyla 25 Ağustos 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 24 maçta 1 gol atmıştır.

Rusya U16 takımında 4 numaralı formasıyla 18 Şubat 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

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