Evgeniy Pesegov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Evgeniy Pesegov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Evgeniy Pesegov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Evgeniy Pesegov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Evgeniy Pesegov 21 Şubat 1989 tarihinde Krasnoyarsk şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Песегов Евгений Валентинович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Evgeniy Pesegov Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ProStar yapmaktadır. Evgeniy Pesegov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Akron Togliatti futbol takımında oynamaktadır. Akron Togliatti takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Evgeniy Pesegov'nin Akron Togliatti ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Evgeniy Pesegov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Evgeniy Pesegov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

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Evgeniy Pesegov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Evgeniy Pesegov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2006 yılında Lada-SOK Dimitr.

1 Ocak 2008 yılında FC Togliatti

1 Ocak 2009 yılında KS Samara

31 Aralık 2009 yılında Ak. Dimitrovgrad

1 Ocak 2010 yılında FK Novgorod

31 Temmuz 2010 yılında Akad. Togliatti

3 Ağustos 2010 yılında Gazovik Orenburg

31 Aralık 2010 yılında Akad. Togliatti

1 Ocak 2011 yılında Volgar-Gazprom

30 Haziran 2011 yılında Akad. Togliatti

1 Ocak 2012 yılında Syzran-2003

1 Ocak 2013 yılında Khimki

1 Temmuz 2013 yılında Tyumen

1 Ocak 2014 yılında Zenit Penza

1 Ocak 2015 yılında Loko Liski

1 Temmuz 2015 yılında Dinamo SPb

1 Temmuz 2018 yılında Sochi

2 Eylül 2019 yılında Rotor Volgograd

1 Temmuz 2021 yılında Akron Togliatti

Evgeniy Pesegov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Evgeniy Pesegov şuan Akron Togliatti takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

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