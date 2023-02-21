Ruslan Apekov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ruslan Apekov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ruslan Apekov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ruslan Apekov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ruslan Apekov 8 Haziran 2000 tarihinde Nalchik şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Апеков Руслан Хажисмелович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ruslan Apekov Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SA-Football Agency yapmaktadır. Ruslan Apekov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Akron Togliatti futbol takımında oynamaktadır. Akron Togliatti takımına 16 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Ruslan Apekov'nin Akron Togliatti ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Ruslan Apekov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ruslan Apekov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ruslan Apekov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ruslan Apekov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2014 yılında Akad. Krasnodar

1 Temmuz 2018 yılında Krasnodar 3

1 Ağustos 2020 yılında Krasnodar 2

16 Ocak 2023 yılında Akron Togliatti

30 Haziran 2023 yılında Krasnodar 2

Ruslan Apekov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ruslan Apekov şuan Akron Togliatti takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

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