Danila Sagutkin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Danila Sagutkin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Danila Sagutkin adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Danila Sagutkin Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Danila Sagutkin 19 Nisan 1996 tarihinde Sevastopol şehrinde doğmuştur. 1,94 m boyundadır. Rusya,Ukrayna uyrukludur.Gerçek adı da Сагуткин Данила Валерьевич şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Danila Sagutkin Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ProStar yapmaktadır. Danila Sagutkin, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Akron Togliatti futbol takımında oynamaktadır. Akron Togliatti takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Danila Sagutkin'nin Akron Togliatti ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Danila Sagutkin Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Danila Sagutkin isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Danila Sagutkin Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Danila Sagutkin futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Shakhtar 3

1 Ocak 2015 yılında Shakhtar U19

16 Temmuz 2015 yılında Shakhtar II

20 Temmuz 2018 yılında Arsenal Kyiv

30 Haziran 2019 yılında Shakhtar II

4 Temmuz 2019 yılında Enisey

15 Ocak 2020 yılında Shakhtar II

15 Ocak 2020 yılında FK Mariupol

31 Aralık 2020 yılında Shakhtar II

6 Ocak 2021 yılında FK Mariupol

1 Temmuz 2021 yılında Akron Togliatti

Danila Sagutkin Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Danila Sagutkin şuan Akron Togliatti takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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