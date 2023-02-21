İvan Chudin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İvan Chudin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İvan Chudin adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İvan Chudin Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İvan Chudin 7 Mart 1990 tarihinde Ekaterinburg şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Чудин Иван Викторович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İvan Chudin Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ProStar yapmaktadır. İvan Chudin, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Akron Togliatti futbol takımında oynamaktadır. Akron Togliatti takımına 31 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. İvan Chudin'nin Akron Togliatti ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

İvan Chudin Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İvan Chudin isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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İvan Chudin Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İvan Chudin futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2009 yılında Ural

1 Ocak 2010 yılında Gornyak Uchaly

1 Aralık 2010 yılında Ural

1 Ocak 2011 yılında Ural II

1 Ağustos 2011 yılında Ural

1 Ocak 2012 yılında Met-Kuz

30 Haziran 2012 yılında Ural

1 Temmuz 2012 yılında Ural II

16 Temmuz 2013 yılında Volga Uljanovsk

30 Haziran 2014 yılında Ural II

31 Temmuz 2014 yılında Ural

2 Temmuz 2015 yılında Tyumen

30 Haziran 2017 yılında Ural

1 Temmuz 2017 yılında Tyumen

1 Temmuz 2019 yılında Nizhny Novgorod

31 Temmuz 2020 yılında Akron Togliatti

İvan Chudin Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İvan Chudin şuan Akron Togliatti takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

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