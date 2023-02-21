İlya Zuev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İlya Zuev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İlya Zuev adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İlya Zuev Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İlya Zuev 25 Ocak 1994 tarihinde St. Petersburg şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Зуев Илья Константинович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İlya Zuev Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.İlya Zuev, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Akron Togliatti futbol takımında oynamaktadır. Akron Togliatti takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. İlya Zuev'nin Akron Togliatti ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

İlya Zuev Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İlya Zuev isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

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İlya Zuev Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İlya Zuev futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2011 yılında Zenit II

1 Ocak 2013 yılında Tom Tomsk

30 Haziran 2013 yılında Zenit II

1 Temmuz 2013 yılında Zenit 2 S-Pb

24 Ağustos 2018 yılında Kulüpsüz

21 Eylül 2018 yılında Ekaterinodar

1 Temmuz 2019 yılında Nizhny Novgorod

20 Temmuz 2020 yılında Tom Tomsk

1 Temmuz 2021 yılında Akron Togliatti

İlya Zuev Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İlya Zuev şuan Akron Togliatti takımında oynamakta ve 58 numaralı formayı giymektedir.

İlya Zuev Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Rusya U21 takımında 3 numaralı formasıyla 18 Ocak 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 34 maçta 2 gol atmıştır.

Rusya U19 takımında 4 numaralı formasıyla 4 Temmuz 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 1 gol atmıştır.

Rusya U18 takımında 6 numaralı formasıyla 15 Kasım 2011 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 1 gol atmıştır.

Rusya U17 takımında 6 numaralı formasıyla 24 Ocak 2011 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

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