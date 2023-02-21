Vitaliy Sychev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vitaliy Sychev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Vitaliy Sychev kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Vitaliy Sychev ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Vitaliy Sychev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vitaliy Sychev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Vitaliy Sychev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vitaliy Sychev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Vitaliy Sychev adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Vitaliy Sychev Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Vitaliy Sychev 2 Mart 2000 tarihinde Barnaul şehrinde doğmuştur. 2,00 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Сычёв Виталий Евгеньевич şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Vitaliy Sychev Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Vitaliy Sychev, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Akron Togliatti futbol takımında oynamaktadır. Akron Togliatti takımına 20 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Vitaliy Sychev'nin Akron Togliatti ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Vitaliy Sychev Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Vitaliy Sychev isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 225 Bin € kadar çıkmıştır.

Vitaliy Sychev Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Vitaliy Sychev futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Loko Moskau II

1 Temmuz 2018 yılında Loko-Kazanka M.

12 Temmuz 2019 yılında FK Tambov II

21 Şubat 2021 yılında Tambov

1 Temmuz 2021 yılında Khimki

22 Şubat 2022 yılında Dolgoprudnyi

30 Haziran 2022 yılında Khimki

20 Temmuz 2022 yılında Akron Togliatti

Vitaliy Sychev kimdir

Vitaliy Sychev Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Vitaliy Sychev şuan Akron Togliatti takımında oynamakta ve 35 numaralı formayı giymektedir.

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Vitaliy Sychev nereli

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