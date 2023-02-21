Konstantin Savichev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Konstantin Savichev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Konstantin Savichev kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Konstantin Savichev ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Konstantin Savichev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Konstantin Savichev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Konstantin Savichev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Konstantin Savichev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Konstantin Savichev adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Konstantin Savichev Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Konstantin Savichev 6 Mart 1994 tarihinde Bryansk şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Савичев Константин Дмитриевич şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Konstantin Savichev Orta saha - Orta saha sağ mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Konstantin Savichev, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Akron Togliatti futbol takımında oynamaktadır. Akron Togliatti takımına 6 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Konstantin Savichev'nin Akron Togliatti ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Konstantin Savichev Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/SavichevKostya

Konstantin Savichev Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Konstantin Savichev isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 700 Bin € kadar çıkmıştır.

Konstantin Savichev Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Konstantin Savichev futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2010 yılında Saturn MO II

1 Ocak 2011 yılında Spartak II

1 Temmuz 2013 yılında Spartak 2

1 Temmuz 2017 yılında SKA Khabarovsk

1 Temmuz 2018 yılında Anji Mahaçkale

24 Ocak 2019 yılında Enisey

1 Temmuz 2020 yılında Chaika Pes.

6 Temmuz 2021 yılında Akron Togliatti

Konstantin Savichev kimdir

Konstantin Savichev Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Konstantin Savichev şuan Akron Togliatti takımında oynamakta ve 77 numaralı formayı giymektedir.

Konstantin Savichev Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Rusya U21 takımında 22 numaralı formasıyla 12 Kasım 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 0 gol atmıştır.

Rusya U19 takımında 15 numaralı formasıyla 4 Temmuz 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Rusya U18 takımında 17 numaralı formasıyla 22 Mayıs 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Rusya U16 takımında 18 numaralı formasıyla 17 Ocak 2010 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

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Konstantin Savichev nereli

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