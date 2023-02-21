Anton Kilin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Anton Kilin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Anton Kilin adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Anton Kilin Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Anton Kilin 14 Kasım 1990 tarihinde Izhevsk şehrinde doğmuştur. 1,69 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Килин Антон Владимирович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Anton Kilin Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini APS yapmaktadır. Anton Kilin, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Akron Togliatti futbol takımında oynamaktadır. Akron Togliatti takımına 20 Şubat 2021 tarihinde katılmıştır. Anton Kilin'nin Akron Togliatti ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Anton Kilin Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Anton Kilin isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 700 Bin € kadar çıkmıştır.

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Anton Kilin Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Anton Kilin futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2007 yılında Lada-SOK Dimitr.

1 Ocak 2008 yılında FC Togliatti

1 Ocak 2010 yılında Ak. Dimitrovgrad

1 Ocak 2011 yılında Chelyabinsk

1 Temmuz 2013 yılında Ufa

27 Ağustos 2015 yılında KamAZ

30 Haziran 2016 yılında Ufa

1 Temmuz 2016 yılında Luch Vladivostok

18 Ocak 2018 yılında Tambov

20 Şubat 2021 yılında Akron Togliatti

Anton Kilin Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Anton Kilin şuan Akron Togliatti takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

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