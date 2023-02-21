Sergey Makarov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sergey Makarov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sergey Makarov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sergey Makarov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sergey Makarov 3 Ekim 1996 tarihinde Nekrasovka, Khabarovsk Region şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Макаров Сергей Васильевич şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sergey Makarov Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Sergey Makarov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Akron Togliatti futbol takımında oynamaktadır. Akron Togliatti takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Sergey Makarov'nin Akron Togliatti ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Sergey Makarov Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/makar9/

Sergey Makarov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sergey Makarov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 450 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Sergey Makarov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sergey Makarov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2013 yılında Loko Moskau II

1 Ocak 2016 yılında FK Minsk

30 Haziran 2017 yılında Loko Moskau II

1 Temmuz 2017 yılında Anorthosis

1 Ocak 2018 yılında SKA Khabarovsk

20 Ağustos 2018 yılında Kulüpsüz

22 Ocak 2019 yılında Isloch

1 Ocak 2020 yılında Rotor Volgograd

1 Temmuz 2022 yılında Akron Togliatti

Sergey Makarov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sergey Makarov şuan Akron Togliatti takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Sergey Makarov Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

FC SKA-Energia Khabarovsk

Rusya U21 takımında 14 numaralı formasıyla 12 Kasım 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 15 maçta 0 gol atmıştır.

Rusya U19 takımında 6 numaralı formasıyla 9 Ekim 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 1 gol atmıştır.

Rusya U17 takımında 2 numaralı formasıyla 25 Ağustos 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 19 maçta 0 gol atmıştır.

Rusya U16 takımında 2 numaralı formasıyla 16 Ağustos 2011 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 13 maçta 2 gol atmıştır.

Rusya U15 takımında 2 numaralı formasıyla 18 Mart 2011 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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