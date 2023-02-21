Dmitri Nagaev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dmitri Nagaev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dmitri Nagaev adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dmitri Nagaev Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dmitri Nagaev 19 Mart 2003 tarihinde Tyumen şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Нагаев Дмитрий Альбертович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dmitri Nagaev Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Dvitex Sports Consulting yapmaktadır. Dmitri Nagaev, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Akron Togliatti futbol takımında oynamaktadır. Akron Togliatti takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Dmitri Nagaev'nin Akron Togliatti ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Dmitri Nagaev Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dmitri Nagaev isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Dmitri Nagaev Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dmitri Nagaev futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2021 yılında Akron Konoplev

22 Şubat 2022 yılında SKA-Khabarovsk2

1 Temmuz 2022 yılında Akron Togliatti

Dmitri Nagaev Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dmitri Nagaev şuan Akron Togliatti takımında oynamakta ve 50 numaralı formayı giymektedir.

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