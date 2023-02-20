Dylan Murugesapillai kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dylan Murugesapillai Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dylan Murugesapillai adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dylan Murugesapillai Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dylan Murugesapillai 7 Ocak 2004 tarihinde Oslo şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Norveç uyrukludur.Gerçek adı da Dylan Ryan Murugesapillai şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dylan Murugesapillai Orta saha - Orta saha sağ mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini LAWnSPORTS yapmaktadır. Dylan Murugesapillai, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Lillestrøm SK futbol takımında oynamaktadır. Lillestrøm SK takımına 21 Aralık 2021 tarihinde katılmıştır. Dylan Murugesapillai'nin Lillestrøm SK ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Dylan Murugesapillai Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dylan Murugesapillai isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Dylan Murugesapillai Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dylan Murugesapillai futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

21 Aralık 2021 yılında Lillestrøm

Dylan Murugesapillai Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dylan Murugesapillai şuan Lillestrøm SK takımında oynamakta ve 26 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dylan Murugesapillai Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Lillestrøm SK

Norveç U18 takımında 2 numaralı formasıyla 7 Şubat 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 0 gol atmıştır.

Norveç U17 takımında 14 numaralı formasıyla 4 Eylül 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Norveç U15 takımında 2 numaralı formasıyla 27 Nisan 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 0 gol atmıştır.

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