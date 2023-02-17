Erick Pulga kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Erick Pulga Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Erick Pulga adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Erick Pulga Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Erick Pulga 2 Ekim 2000 tarihinde Fortaleza şehrinde doğmuştur. 1,69 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Erick Da Costa Farias şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Erick Pulga Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Águia Football yapmaktadır. Erick Pulga, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ferroviário Atlético Clube (CE) futbol takımında oynamaktadır. Ferroviário Atlético Clube (CE) takımına 3 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Erick Pulga'nin Ferroviário Atlético Clube (CE) ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Erick Pulga Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Erick Pulga isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Erick Pulga Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Erick Pulga futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

13 Ocak 2022 yılında Madureira-RJ

1 Nisan 2022 yılında Atlético-CE

1 Nisan 2022 yılında Campinense-PB

5 Eylül 2022 yılında Atlético-CE

22 Eylül 2022 yılında Maracanã

7 Aralık 2022 yılında Atlético-CE

3 Ocak 2023 yılında Ferroviário-CE

31 Aralık 2023 yılında Atlético-CE

Erick Pulga Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Erick Pulga şuan Ferroviário Atlético Clube (CE) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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