Erik Brenden kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Erik Brenden Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Erik Brenden adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Erik Brenden Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Erik Brenden 7 Ocak 1994 tarihinde Elverum şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Norveç uyrukludur.Gerçek adı da Erik Næsbak Brenden şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Erik Brenden Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Tempo Sports Group yapmaktadır. Erik Brenden, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Jerv futbol takımında oynamaktadır. FK Jerv takımına 27 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Erik Brenden'nin FK Jerv ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Erik Brenden Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Erik Brenden isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Erik Brenden Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Erik Brenden futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

15 Ocak 2011 yılında Nybergsund

16 Şubat 2016 yılında Lillestrøm

13 Ocak 2020 yılında Sandefjord

27 Ocak 2022 yılında FK Jerv

Erik Brenden Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Erik Brenden şuan FK Jerv takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

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