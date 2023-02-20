Jeremy Cijntje kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jeremy Cijntje Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jeremy Cijntje adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jeremy Cijntje Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jeremy Cijntje 8 Ocak 1998 tarihinde Dordrecht şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Curacao,Hollanda uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jeremy Cijntje Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Premium Stars Sportsmanagement yapmaktadır. Jeremy Cijntje, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Jerv futbol takımında oynamaktadır. FK Jerv takımına 6 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Jeremy Cijntje'nin FK Jerv ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Jeremy Cijntje Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/jeremycijntje/

Jeremy Cijntje Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jeremy Cijntje isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jeremy Cijntje Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jeremy Cijntje futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Dordrecht U17

1 Temmuz 2015 yılında Dordrecht U19

1 Temmuz 2017 yılında Dordrecht U21

1 Temmuz 2018 yılında FC Dordrecht

2 Eylül 2019 yılında Heracles Almelo

31 Ocak 2021 yılında Waasl.-Beveren

30 Haziran 2021 yılında Heracles Almelo

31 Ağustos 2021 yılında Roda JC

14 Ocak 2022 yılında Heracles Almelo

15 Ocak 2022 yılında FC Den Bosch

30 Haziran 2022 yılında Heracles Almelo

1 Temmuz 2022 yılında Kulüpsüz

6 Eylül 2022 yılında FK Jerv

Jeremy Cijntje Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jeremy Cijntje şuan FK Jerv takımında oynamakta ve 30 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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