Eskil Topland Duesund kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Eskil Topland Duesund Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Eskil Topland Duesund adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Eskil Topland Duesund Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Eskil Topland Duesund 20 Ağustos 2006 tarihinde Grimstad şehrinde doğmuştur. Norveç uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Eskil Topland Duesund Forvet mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Jerv futbol takımında oynamaktadır. FK Jerv takımına 18 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Eskil Topland Duesund'nin FK Jerv ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Eskil Topland Duesund Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Eskil Topland Duesund isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Eskil Topland Duesund Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Eskil Topland Duesund futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2022 yılında FK Jerv II

18 Ocak 2023 yılında FK Jerv

Eskil Topland Duesund Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Eskil Topland Duesund şuan FK Jerv takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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