Henrik Bredeli kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Henrik Bredeli Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Henrik Bredeli adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Henrik Bredeli Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Henrik Bredeli 1 Nisan 1998 tarihinde Drammen şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Norveç uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Henrik Bredeli Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Tempo Sports Group yapmaktadır. Henrik Bredeli, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Jerv futbol takımında oynamaktadır. FK Jerv takımına 9 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Henrik Bredeli'nin FK Jerv ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Henrik Bredeli Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Henrik Bredeli isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Henrik Bredeli Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Henrik Bredeli futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2015 yılında Strømsgodset

20 Şubat 2017 yılında Strømmen IF

19 Temmuz 2017 yılında Strømsgodset

20 Temmuz 2017 yılında Fredrikstad

31 Aralık 2017 yılında Strømsgodset

30 Ocak 2018 yılında Fram Larvik

11 Temmuz 2018 yılında Tar Heels

1 Ocak 2019 yılında SMU Mustangs

1 Mayıs 2019 yılında Grorud IL

9 Ağustos 2022 yılında FK Jerv

Henrik Bredeli Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Henrik Bredeli şuan FK Jerv takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Henrik Bredeli Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Strömsgodset IF

Norveç U19 takımında 5 numaralı formasıyla 10 Şubat 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

Norveç U17 takımında 6 numaralı formasıyla 11 Şubat 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 1 gol atmıştır.

Norveç U16 takımında 2 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 19 maçta 1 gol atmıştır.

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