Mikael Ugland kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mikael Ugland Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Mikael Ugland kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Mikael Ugland ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Mikael Ugland kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mikael Ugland Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Mikael Ugland kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mikael Ugland Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mikael Ugland adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mikael Ugland Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mikael Ugland 24 Ocak 2000 tarihinde Kristiansand şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Norveç uyrukludur.Gerçek adı da Mikael Birk Giæver Ugland şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mikael Ugland Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini TPSportManagement yapmaktadır. Mikael Ugland, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Jerv futbol takımında oynamaktadır. FK Jerv takımına 2 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Mikael Ugland'nin FK Jerv ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Mikael Ugland Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mikael Ugland isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

Mikael Ugland Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mikael Ugland futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

8 Eylül 2016 yılında IK Start

4 Nisan 2018 yılında Flöy

31 Aralık 2018 yılında IK Start

2 Şubat 2022 yılında FK Jerv

Mikael Ugland kimdir

Mikael Ugland Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mikael Ugland şuan FK Jerv takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Våg, Start

Mikael Ugland Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Norveç U19 takımında 8 numaralı formasıyla 27 Şubat 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 0 gol atmıştır.

Norveç U18 takımında 8 numaralı formasıyla 9 Şubat 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 12 maçta 2 gol atmıştır.

Norveç U17 takımında 16 numaralı formasıyla 9 Şubat 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 1 gol atmıştır.

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Mikael Ugland nereli

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