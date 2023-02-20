Ange Mutsinzi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ange Mutsinzi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Ange Mutsinzi kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Ange Mutsinzi ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Ange Mutsinzi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ange Mutsinzi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Ange Mutsinzi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ange Mutsinzi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ange Mutsinzi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ange Mutsinzi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ange Mutsinzi 15 Kasım 1997 tarihinde Byimana şehrinde doğmuştur. 1,92 m boyundadır. Ruanda uyrukludur.Gerçek adı da Jimmy Ange Mutsinzi şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ange Mutsinzi Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Avid Sports Group yapmaktadır. Ange Mutsinzi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Jerv futbol takımında oynamaktadır. FK Jerv takımına 7 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Ange Mutsinzi'nin FK Jerv ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Ange Mutsinzi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ange Mutsinzi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 225 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 275 Bin € kadar çıkmıştır.

Ange Mutsinzi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ange Mutsinzi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Rayon Sports

1 Temmuz 2020 yılında APR FC

23 Ağustos 2021 yılında Trofense

7 Şubat 2023 yılında FK Jerv

Ange Mutsinzi kimdir

Ange Mutsinzi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ange Mutsinzi şuan FK Jerv takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Ange Mutsinzi Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Ruanda takımında 4 numaralı formasıyla 18 Eylül 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 14 maçta 0 gol atmıştır.

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Ange Mutsinzi nereli

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