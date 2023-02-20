Erlend Hustad kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Erlend Hustad Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Erlend Hustad adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Erlend Hustad Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Erlend Hustad 3 Ocak 1997 tarihinde doğmuştur. 1,92 m boyundadır. Norveç uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Erlend Hustad Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Daniel Steinfeld yapmaktadır. Erlend Hustad, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Jerv futbol takımında oynamaktadır. FK Jerv takımına 18 Mart 2022 tarihinde katılmıştır. Erlend Hustad'nin FK Jerv ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Erlend Hustad Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Erlend Hustad isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Erlend Hustad Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Erlend Hustad futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

21 Temmuz 2016 yılında Notodden

1 Ağustos 2019 yılında Brann

2 Ağustos 2019 yılında Nest-Sotra IL

31 Aralık 2019 yılında Brann

27 Şubat 2021 yılında Sandnes Ulf

31 Aralık 2021 yılında Brann

18 Mart 2022 yılında FK Jerv

Erlend Hustad Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Erlend Hustad şuan FK Jerv takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

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